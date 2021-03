Nardò (Lecce) - RENATA FONTE, 37 ANNI DOPO Cerimonia di commemorazione (Di martedì 30 marzo 2021) Il suo impegno politico e sociale, il suo sacrificio personale, il suo esempio di donna - baluardo a difesa del territorio, sono bussole dell'agire quotidiano per ognuno di noi. Con orgoglio onoriamo ... Leggi su puglialive (Di martedì 30 marzo 2021) Il suo impegno politico e sociale, il suo sacrificio personale, il suo esempio di donna - baluardo a difesa del territorio, sono bussole dell'agire quotidiano per ognuno di noi. Con orgoglio onoriamo ...

'Io rimorchio', lo slogan dell'azienda di attrezzi agricoli indigna il Salento: "E' sessista" Ma è il messaggio a far indignare donne e ragazze di Nardò, in provincia di Lecce: 'io... rimorchio!' c'è scritto sotto, proprio lì dove l'uomo interessato mette le mani per prendere il bigliettino ...

