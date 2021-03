Napoli | ultime su Fabian | Insigne | Garcia | Koulibaly ed altri a Radio Marte

Leggi su retecalcio

(Di martedì 30 marzo 2021) Giordano:Ruiz? Tra lui e Zaccagni c’è la differenza tra il panorama della costiera amalfitana e quello delle colline piacentine. Ho il sospetto che lo spagnolo possa diventare tra i più forti in circolazione Montefusco, Trombetti e Giordano sono intervenuti anel corso della trasmissione “Sport Live”, per parlare del, del futuro diRuiz,e di altro. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net Vincenzo Montefusco, allenatore, suRuiz eRuiz da vendere? Una scelta che può fare ilma è uno dei calciatori che ha più classe ed è portato alla regia. Come tutti gli ...