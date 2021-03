Napoli, si ferma anche Demme: infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra (Di martedì 30 marzo 2021) Il report della seduta mattutina di allenamento del Napoli riporta l’infortunio alla mano di David Ospina e anche un problema per Diego Demme. Il centrocampista ha svolto l’allenamento “differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra”. Rrahmani e Petagna, invece, hanno svolto una parte del lavoro in gruppo e una parte in forma personalizzata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Il reportseduta mattutina di allenamento delriporta l’infortunio alla mano di David Ospina eun problema per Diego. Il centrocampista ha svolto l’allenamento “differenziato in palestra e piscina per unaal”. Rrahmani e Petagna, invece, hanno svolto una parte del lavoro in gruppo e una parte in forma personalizzata. L'articolo ilsta.

Advertising

fantapazzcom : Napoli: si ferma Ospina - napolista : #Napoli, si ferma anche #Demme: infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra Rrahmani e Petagna, invec… - GiornoeNotteNew : Il Covid non ferma le feste a Napoli, scoperto assembramento in un appartamento (intopic) – Giorno e Notte News ????… - TheItalianTimes : #Suez: disincagliata nave portacontainer ferma da 6 giorni nel canale. La Carlo Magno di Napoli tra i super-rimorch… - sscalcionapoli1 : Cosmi: 'Come si ferma il Napoli? Per fortuna giocano in 11 e qualcuno starà fuori' #NapoliCrotone #ForzaNapoliSempre -