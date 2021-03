(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIstituto paritario apertola. E’ quanto accertato adalla polizia municipale dopo una serie di segnalazioni del Servizio Sistema Educativo del Comune partenopeo. Gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori hanno eseguito dei controlli in quattro istituti paritari presenti nei quartieri Vomero, Arenella e Avvocata. In via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Arenella, i caschi bianchi hanno sanzionato unaper il mancato rispetto della normativa regionale vigente in quanto era in corso la didattica in presenza di alcuni bambini senza i requisiti previsti, ovvero la possibilità di effettuare lezione in presenza solo per gli alunni con ‘bisogni educativi speciali’ (deficit di tipo fisico o psicologico oppure ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi nel 1727 Tommaso Traetta tra i massimi rappresentanti della scuola musicale napoletana. Lavorò dappe… - armarosono : RT @Arturo_Parisi: Carlo Mosca impareggiabile servitore dello Stato, fedele ai valori più alti, indimenticabile compagno di strada, dalla… - anteprima24 : ** #Napoli, scuola aperta nonostante la zona rossa: scatta il blitz ** - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid, a Napoli scuola aperta con alunni in classe nonostante la zona rossa - GabrieleCarrer : RT @Arturo_Parisi: Carlo Mosca impareggiabile servitore dello Stato, fedele ai valori più alti, indimenticabile compagno di strada, dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scuola

Nel corso del suo percorso all'interno delladi Canale 5 è riuscito anche ad arrivare al ... Proprio per inseguire il suo sogno, inoltre, Leonardo ha deciso di trasferirsi prima ae ...- Zona rossa e divieto di lezioni in presenza in Campania. Ma unaparitaria di, in via San Giacomo dei Capri, stava svolgendo ugualmente l'attività didattica nonostante le restrizioni. I controlli degli agenti della polizia municipale diin ...Istituto paritario aperto nonostante la zona rossa. E’ quanto accertato a Napoli dalla polizia municipale dopo una serie di segnalazioni del Servizio Sistema Educativo del Comune partenopeo. Gli agent ...In Campania i positivi al Covid-19 sono 1.573 con 64 morti: 28 in 48 ore. Vaccinazioni anche per i non residenti domiciliati. E nuovo centro a Capodichino ...