Napoli | ruba 200 kg di rame della ferrovia | 42enne denunciato per ricettazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono i controlli degli agenti del Compartimento Poliziaria per la Campania, finalizzati ad arginare il fenomeno dei furti di cavi diin ambitorio, procedendo al controllo di un deposito nella zona Montagna Spaccata e a denunciarne il titolare. In particolare un uomo di 42 anni, all’interno dei localisua ditta stoccava rifiuti ferrosi e non, tra cuisottratto a Reteria Italiana. Si tratta di circa 200 Kg di corda innudo per linea di contatto in uso a Rfi, di cui il titolare non ha saputo giustificare con certezza la provenienza. I cavi disono stati sottoposti a sequestro preventivo e il titolare è statoper ...