Napoli, Ospina si infortuna alla mano. Il comunicato del club (Di martedì 30 marzo 2021) Brutte notizie in casa Napoli dal report dell'allenamento odierno a Castel Volturno. Si ferma infatti David Ospina per un problema al quarto dito della mano sinistra, precisamente l'anulare. Questa la nota del club partenopeo: "David Ospina nel corso dell'allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un'infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana".

