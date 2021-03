Napoli | nuovo stop verso il Crotone | infortunio per Diego Demme

Leggi su sportface

(Di martedì 30 marzo 2021) Gennaro Gattuso non è fortunato. Dopo l’di David Ospina, nella giornata di oggi si è fermato anche, centrocampista ex Lipsia, ormai fondamentale per il piano tattico dell’allenatore calabrese per il suo, ha svolto del lavoro differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il suo impiego per sabato contro ilsembra essere a rischio. SportFace.