Napoli | mons Battaglia rimuove i quadri sacri di dubbia provenienza

(Di martedì 30 marzo 2021) L’arcivescovo di. Domenico, ha disposto la rimozione di alcune immagini sacre da una chiesa di Marano per evitare “ambiguità tra vangelo e vita” Attraverso una nota ufficiale, comparsa sul sito dell’Arcidiocesi di, si apprende che l’arcivescovo,. Domenico, ha fattore da una chiesa di Marano, in provincia di, due immagini sacre, che risultavano, come indicato dalle targhe che le accompagnavano, donazioni di un soggetto, la cui condotta non risulterebbe in linea con il precetto evangelico. Si legge nel comunicato: “Sua Ecc.za. Domenicoè recentemente venuto a conoscenza della presenza di duea stampa, raffiguranti la Beata ...

Sono questi gli obiettivi che il Presidente dell'Automobile Club, Antonio Coppola, e l'Arcivescovo metropolita,. Domenico Battaglia , intendono perseguire con congiunte attività e ......d'Assisi Via Giuseppe Crispi 7 (Don Fulvio Iervolino) 11) Madonna della Provvidenza Via Ammiraglio Rizzo 68 (Don Domenico) 12) Nostra Signora della Consolazione Via dei Cantieri 66 (. ...L'arcivescovo di Napoli ha disposto la rimozione di alcune immagini sacre da una chiesa di Marano per evitare "ambiguità tra vangelo e vita" ...Stampa Massima attenzione per le nuove generazioni e per la promozione di comportamenti solidali, rispettosi delle regole e in difesa della vita. Sono questi gli obiettivi che il Presidente dell’Autom ...