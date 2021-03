Napoli | Mertens può riposare contro il Crotone in vista della Juventus

Advertising

cn1926it : #Insigne e #Mertens, in panchina con #Italia e #Belgio: il #Napoli attende il rientro degli undici nazionali - fattidinapoli : Casa Napoli: 'Ko Koulibaly e Mertens' di Giovanni Spinazzola - - CalcioNapoli24 : - Dalla_SerieA : 'Mertens? Se è solo una contusione recupera in tre giorni' - - ArthurMeurs : @ZZiliani Una volta hanno chiesto a Mertens una caratteristica di Sarri poco nota , lui ha ironizzato :' Dico una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mertens

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, ilpotrebbe decidere di far riposare Driescontro il Crotone alla ripresa del ...Tira un sospiro di sollievo Gennaro Gattuso che nel match trae Crotone potrà finalmente avere tutti gli attaccanti a sua disposizione. Il problema alla spalla di Driesnon dovrebbe essere grave, solo una contusione, recuperabile in breve tempo, ...Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe decidere di far riposare Dries Mertens contro il Crotone alla ripresa del campionato ...Il campionato di serie A è fermo, per via degli impegni delle nazionali, però si pensa al campo, ma anche al futuro, dove il Napoli ...