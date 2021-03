Napoli, infortunio per Ospina: Meret titolare con Crotone e Juve (Di martedì 30 marzo 2021) Napoli - David Ospina non sarà sicuramente tra i pali del Napoli alla ripresa del campionato, quando sabato 3 aprile gli azzurri ospiteranno il Crotone , e molto probabilmente salterà anche il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 marzo 2021)- Davidnon sarà sicuramente tra i pali delalla ripresa del campionato, quando sabato 3 aprile gli azzurri ospiteranno il, e molto probabilmente salterà anche il ...

Advertising

MCalcioNews : Napoli, infortunio per Ospina: salterà le gare con Crotone e Juventus - GIUSPEDU : RT @SimoneGuadagnoo: David #Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evid… - SeEarn : OSPINA, INFORTUNIO ALLA MANO IN ALLENAMENTO: CONDIZIONI DA RIVALUTARE TRA 7 GIORNI #Ospina #infortunio… - NCN_it : OSPINA, INFORTUNIO ALLA MANO IN ALLENAMENTO: CONDIZIONI DA RIVALUTARE TRA 7 GIORNI #Ospina #infortunio… - serieAnews_com : #Napoli, che guaio: out due titolari?? -