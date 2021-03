Napoli, infortunio per Demme alla ripresa degli allenamenti (Di martedì 30 marzo 2021) Con un comunicato il Napoli ha reso noto come il centrocampista Diego Demme, si sia infortunato alla ripresa degli allenamenti. Questo quanto si legge: Il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al Training Center. Il campionato ricomincerà sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello. Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura di seduta dedicata al lavoro aerobico. Rrahmani e Petagna hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato sul campo 2. Demme ha fatto differenziato in palestra e piscina per ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Con un comunicato ilha reso noto come il centrocampista Diego, si sia infortunato. Questo quanto si legge: Ilha ripreso oggi nel pomeriggio glial Training Center. Il campionato ricomincerà sabato 3 aprile con-Crotone, 29esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello. Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro di possesso pa tema. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura di seduta dedicata al lavoro aerobico. Rrahmani e Petagna hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato sul campo 2.ha fatto differenziato in palestra e piscina per ...

