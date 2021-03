Napoli, imprenditori donano 6 mila euro alle famiglie in difficoltà per una serena Pasqua (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due imprenditori di Bacoli hanno deciso di donare ben 6 mila euro ai più bisognosi. Questi fondi verranno forniti alle famiglie più in difficoltà sotto forma di buoni spesa. Si tratta quindi di un gesto solidale che va ad aggiungersi a tanti altri degli ultimi giorni. Il cuore dei napoletani è davvero infinito. Nelle ultime settimane tutti i cittadini si sono mobilitati per aiutare alcune persone in difficoltà come Joseph, l’artista di strada a cui hanno rotto la chitarra e come Rosa a cui hanno rubato la bici elettrica. Anche in questa occasione i partenopei non lasciano gli ultimi da soli. La Pasqua è alle porte e ognuno merita di trascorrerla nel modo più sereno possibile. Per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Duedi Bacoli hanno deciso di donare ben 6ai più bisognosi. Questi fondi verranno fornitipiù insotto forma di buoni spesa. Si tratta quindi di un gesto solidale che va ad aggiungersi a tanti altri degli ultimi giorni. Il cuore dei napoletani è davvero infinito. Nelle ultime settimane tutti i cittadini si sono mobilitati per aiutare alcune persone income Joseph, l’artista di strada a cui hanno rotto la chitarra e come Rosa a cui hanno rubato la bici elettrica. Anche in questa occasione i partenopei non lasciano gli ultimi da soli. Laporte e ognuno merita di trascorrerla nel modo più sereno possibile. Per ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, imprenditori donano 6 mila euro alle famiglie in difficoltà per una serena #Pasqua **… - infoitinterno : Voragine ospedale Mare Napoli, 21 indagati tra tecnici e imprenditori - TeleCapriNews : Napoli, sono 21 tra tecnici e imprenditori, le persone indagate nell’inchiesta sulla voragine nel parcheggio dell’O… - fainformazione : A napoli 21 indagati tra tecnici e imprenditori per la voragine al parcheggio dell'ospedale. Ventuno person… - fainfocronaca : A napoli 21 indagati tra tecnici e imprenditori per la voragine al parcheggio dell'ospedale. Ventuno person… -