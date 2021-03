Napoli, apre la prima ‘Casa del rider’ in Italia che dà assistenza ai fattorini: “Qui i lavoratori trovano ristoro e aiuti tecnici e legali” – Video (Di martedì 30 marzo 2021) apre a Napoli la prima ‘Casa del rider’. In uno spazio allestito nella Galleria Principe del capoluogo partenopeo i lavoratori delle società di delivery avranno così la possibilità trovare ristoro e assistenza. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione ”Napoli Pedala’ e Inail Campania e ha visto la partecipazione della NIdiL Cgil Napoli e il patrocinio morale del Comune di Napoli. “Lo spazio vuole essere un luogo non solo di socializzazione e di ritrovo nelle pause tra una consegna e l’altra – ha spiegato il presidente di Napoli Pedala, Luca Simeone – i lavoratori potranno venire qui e ricaricare i cellulari, ci si potrà riposare, troveranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)ladel. In uno spazio allestito nella Galleria Principe del capoluogo partenopeo idelle società di delivery avranno così la possibilità trovare. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione ”Pedala’ e Inail Campania e ha visto la partecipazione della NIdiL Cgile il patrocinio morale del Comune di. “Lo spazio vuole essere un luogo non solo di socializzazione e di ritrovo nelle pause tra una consegna e l’altra – ha spiegato il presidente diPedala, Luca Simeone – ipotranno venire qui e ricaricare i cellulari, ci si potrà riposare, troveranno ...

Advertising

ilfattovideo : Napoli, apre la prima ‘Casa del rider’ in Italia che dà assistenza ai fattorini: “Qui i lavoratori trovano ristoro… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: In diretta da Napoli tutti gli aggiornamenti sulla salute del bambino ustionato: 'Sta migliorando, apre gli occhi e piange… - APellino : @verok_cal Ti racconto una storia: frequentavo molto Frattamaggiore quand’ero più piccolo (ho fatto tutte le scuole… - tutto1altro : RT @laGigogin: Napoli, a Capodimonte apre il centro vaccinale per chi assiste 'fragili' e anziani. Da giovedì saranno convocati 2700 caregi… - Ida_Golato : RT @laGigogin: Napoli, a Capodimonte apre il centro vaccinale per chi assiste 'fragili' e anziani. Da giovedì saranno convocati 2700 caregi… -