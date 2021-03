Napoli, ag. Di Lorenzo: «Domani titolare con l’Italia» (Di martedì 30 marzo 2021) L’agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato del calciatore del Napoli che Domani potrebbe giocare con l’Italia Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del suo assistito annunciato che Domani dovrebbe scendere in campo dal 1? con la maglia dell’Italia. NAZIONALE – «Di Lorenzo dovrebbe giocare, nella scorsa partita ha giocato mezz’ora e nella prossima dovrebbe giocare dall’inizio. Sicuramente il Napoli nelle ultime settimane è migliorato nella condizione fisica e mentale. Ha recuperato tutti i calciatori e avendo avuto tutta la squadra a disposizione si è lavorato nella migliore maniera possibile. Dal punto di vista mentale è diventato tutto più facile, poi con le vittorie aumenta l’autostima». GATTUSO – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) L’agente di Giovanni Diha parlato del calciatore delchepotrebbe giocare conMario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di, ha parlato del suo assistito annunciato chedovrebbe scendere in campo dal 1? con la maglia del. NAZIONALE – «Didovrebbe giocare, nella scorsa partita ha giocato mezz’ora e nella prossima dovrebbe giocare dall’inizio. Sicuramente ilnelle ultime settimane è migliorato nella condizione fisica e mentale. Ha recuperato tutti i calciatori e avendo avuto tutta la squadra a disposizione si è lavorato nella migliore maniera possibile. Dal punto di vista mentale è diventato tutto più facile, poi con le vittorie aumenta l’autostima». GATTUSO – ...

Advertising

ContropiedeA : Mario Giuffrida, agente di Di Lorenzo: 'Gattuso? Non ho parlato con lui ma il mio pensiero è che non resterà a Napo… - MondoNapoli : Di Lorenzo, l'agente: 'Sarà titolare con la Lituania. Il Napoli può arrivare secondo, Gattuso resta? Vi spiego...'… - gilnar76 : Ag. Di Lorenzo ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - napolista : Verso la Lituania: Di Lorenzo titolare, Insigne a riposo Domani in campo di nuovo la Nazionale. Il capitano del Nap… - 100x100Napoli : Le parole di Mario #Giuffredi, agente di #DiLorenzo, #Hysaj e #MarioRui. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lorenzo Napoli, ag. Di Lorenzo: "Domani titolare con l'Italia" L'agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato del calciatore del Napoli che domani potrebbe giocare con l'Italia Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del suo assistito annunciato che domani ...

Lutto per i funerali di Baldo Nero, il luogotenente dei carabinieri morto di Covid a 49 anni Il cordoglio del ministro della Difesa Cordoglio per la morte del luogotenente dell'Arma è stato espresso anche dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini , che si è stretto attorno al dolore della ...

Napoli, ag. Di Lorenzo: «Domani titolare con l’Italia» Calcio News 24 Rinnovo Insigne: se ne parla dopo l’Europeo Il Napoli e Lorenzo Insigne sembrano intenzionati a proseguire la loro storia insieme, ma ancora niente rinnovo ...

Napoli, ag. Di Lorenzo: «Domani titolare con l’Italia» L’agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato del calciatore del Napoli che domani potrebbe giocare con l’Italia Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del suo assistito ...

L'agente di Giovanni Diha parlato del calciatore delche domani potrebbe giocare con l'Italia Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di, ha parlato del suo assistito annunciato che domani ...Il cordoglio del ministro della Difesa Cordoglio per la morte del luogotenente dell'Arma è stato espresso anche dal ministro della DifesaGuerini , che si è stretto attorno al dolore della ...Il Napoli e Lorenzo Insigne sembrano intenzionati a proseguire la loro storia insieme, ma ancora niente rinnovo ...L’agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato del calciatore del Napoli che domani potrebbe giocare con l’Italia Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del suo assistito ...