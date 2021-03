Napoli, 37enne trovato in una pozza di sangue: era evaso dai domiciliari (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la serata di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno rinvenuto un uomo di 37 anni in una pozza di sangue. Dopo l’intervento dell’ambulanza anno accertato che l’uomo in questione era evaso dagli arresti domiciliari. Gli agenti che sono intervenuti durante un servizio straordinario di controllo sul territorio sono stati allertati dall’esercito nei pressi di corso Garibaldi all’altezza della stazione della circumvesuviana di Porta Nolana. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo sanguinante riverso a terra ed hanno richiesto l’intervento del 118 per soccorrerlo e, una volta medicato, hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio in corso Umberto I dove è sottoposto al regime degli arresti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la serata di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno rinvenuto un uomo di 37 anni in unadi. Dopo l’intervento dell’ambulanza anno accertato che l’uomo in questione eradagli arresti. Gli agenti che sono intervenuti durante un servizio straordinario di controllo sul territorio sono stati allertati dall’esercito nei pressi di corso Garibaldi all’altezza della stazione della circumvesuviana di Porta Nolana. I poliziotti, giunti sul posto, hannoun uomo sanguinante riverso a terra ed hanno richiesto l’intervento del 118 per soccorrerlo e, una volta medicato, hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio in corso Umberto I dove è sottoposto al regime degli arresti ...

