MotoGP, la costanza della Suzuki rende ancora Joan Mir il favorito per il Mondiale. Aspettando Marquez… (Di martedì 30 marzo 2021) Si è chiuso in quel di Losail il Gran Premio del Qatar, primo atto del MotoMondiale 2021. Lo spettacolo non è mancato sotto i riflettori del circuito arabo, pista che tra meno di una settimana accoglierà il GP di Doha. Alle spalle della Yamaha dello spagnolo Maverck Vinales e delle due Ducati, la privata di casa Pramac del francese Johann Zarco e l'ufficiale di Francesco Bagnaia, è arrivata la Suzuki di Joan Mir. Il nativo di Palma è stato protagonista nel finale e negli ultimi metri ha cercato in tutti i modi di fronteggiare le due moto di Borgo Panigale. L'iberico ha commesso un piccolo errore nell'ultima curva, una sbavatura che ha permesso alle Ducati di passarlo a pochi metri prima della linea del traguardo. Il campione del mondo della Suzuki ha avuto un fine ...

