MotoGP, Francesco Bagnaia: “La Ducati ha un grandissimo potenziale, non mi sento il secondo pilota di nessuno” (Di martedì 30 marzo 2021) Francesco Bagnaia si sta preparando per una nuova sfida in vista del GP di Doha, prossimo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Dopo essere giunto terzo nella prima prova iridata a Losail (Qatar), il centauro della Ducati ha pensieri ambiziosi per la seconda gara dell’anno sempre sul circuito qatariano. Il layout, infatti, si adatta piuttosto bene alle caratteristiche della GP21 anche sei i centauri e i tecnici di Borgo Panigale sono consapevoli che la moto italiana vada più in sofferenza delle altre in presenza del vento, tra le variabili da considerare nel weekend. Tuttavia, c’è grande soddisfazione in Bagnaia per il feeling con la Rossa e la squadra: “Sono davvero contento, abbiamo un grandissimo potenziale, la moto funziona davvero bene“. Equilibri in squadra che non ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021)si sta preparando per una nuova sfida in vista del GP di Doha, prossimo round del Mondiale 2021 di. Dopo essere giunto terzo nella prima prova iridata a Losail (Qatar), il centauro dellaha pensieri ambiziosi per la seconda gara dell’anno sempre sul circuito qatariano. Il layout, infatti, si adatta piuttosto bene alle caratteristiche della GP21 anche sei i centauri e i tecnici di Borgo Panigale sono consapevoli che la moto italiana vada più in sofferenza delle altre in presenza del vento, tra le variabili da considerare nel weekend. Tuttavia, c’è grande soddisfazione inper il feeling con la Rossa e la squadra: “Sono davvero contento, abbiamo un, la moto funziona davvero bene“. Equilibri in squadra che non ...

Advertising

nitipkangen : RT @SantiPage: @MotoGP Enea Bastianini. (Or do I mean Francesco Bastianini ??) - SantiPage : @MotoGP Enea Bastianini. (Or do I mean Francesco Bastianini ??) - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Maverick Vinales ha vinto il gran premio del Qatar, classe MotoGP. Il pilota della Yamaha ufficiale h… - cappelIaiomatto : Maverick Vinales ha vinto il gran premio del Qatar, classe MotoGP. Il pilota della Yamaha ufficiale ha preceduto le… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Maverick Vinales ha vinto il gran premio del Qatar, classe MotoGP. Il pilota della Yamaha uffici… -