Morto John Alexander Crowe | papà di Russell Crowe

(Di martedì 30 marzo 2021) «Ho fatto ritorno ai boschi, la scorsa notte. Oggi, nonostante il sole sia alto nel cielo e la pioggia torrenziale abbia smesso di scorrere, porta con sé una data che sarà sempre puntellata di tristezza. Il mio caro, carissimo vecchio, il mio splendido papà, il più gentile tra gli uomini è morto». Russell Crowe ha annunciato così, con parole ricercate, la scomparsa del padre, passato a miglior vita giovedì sera, nella sua casa di Coffs Harbour. «Sto postando tutto questo, perché so che ci sono migliaia di persone nel mondo cui ha saputo toccare il cuore, cui ha stuzzicato il fianco con i suoi occhi furbi, con la sua eterna sfacciataggine», ha continuato l’attore, scegliendo i social quale mezzo per diffondere la notizia. «Credo che, con tutta probabilità, sia il metodo più efficiente per far sapere a tutti quanto successo», ha spiegato, raccontando di un uomo, John Alexander, cui negli anni ha dedicato tutto. https://twitter.com/russellcrowe/status/1376772586978168834