Morti di Covid, padre e figlia uccisi dal virus in meno di un giorno FOTO (Di martedì 30 marzo 2021) In poche ore un uomo e sua figlia sono Morti di Covid. La loro famiglia è devastata, i due decessi hanno avuto luogo in ospedali diversi. Morti di Covid, loro sono padre e figlia. La tragedia è avvenuta in Puglia e vede come vittime Angela Petruzzelli e Raffaele, suo anziano genitore. Lei aveva 46 anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) In poche ore un uomo e suasonodi. La loro famiglia è devastata, i due decessi hanno avuto luogo in ospedali diversi.di, loro sono. La tragedia è avvenuta in Puglia e vede come vittime Angela Petruzzelli e Raffaele, suo anziano genitore. Lei aveva 46 anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

