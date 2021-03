Morabito | “Koulibaly? Liverpool possibilità reale e su Insigne…”

(Di martedì 30 marzo 2021): “, De Laurentiis cercherà di portare a casa 70 milioni. Su Insigne al City…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Vincenzo, agente e intermediario di mercato, per parlare del Napoli, di, di Insigne e di altro. Queste le sue parole: SUALal? Sicuramenteha mercato, ilè unae concreta, stanno già parlando con l’entourage del giocatore. Detto questo bisogna vedere sempre la valutazione- rileva– Pre COVID-19 si parlava di ...

... l'agente e intermediario di mercato Vincenzo: " Bisogna vedere se De Laurentiis lo vende perché per i dirigenti è difficile accettare un deprezzamento.ha grandi possibilità di ...L'intermediario internazionale Vincenzo Morabito, esperto di calcio inglese, ha fatto il punto sulle recenti indiscrezioni relative a Lorenzo Insigne e Kalidou Kouibaly.Vincenzo Morabito su Insigne e non solo: “Il Liverpool è una possibilità concreta per Koulibaly, De Laurentiis chiederà 70 milioni” ...