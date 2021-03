Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Traghetti, Moby presenta il piano di continuità: 'Obiettivo rilancio' - lellinara : RT @sole24ore: Moby presenta un piano di concordato al Tribunale di Milano - EffetiVerona : RT @sole24ore: Moby presenta un piano di concordato al Tribunale di Milano - sole24ore : Moby presenta un piano di concordato al Tribunale di Milano - LaBenve : RT @carlopaolofesta: Moby presenta un piano di concordato al Tribunale di Milano @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Moby presenta

Il Sole 24 ORE

spa ha depositato lunedì sera, entro il termine fissato dal Tribunale di Milano, il piano di concordato in continuità. Il piano assicura le migliori condizioni per il rilancio dell'impresa, il ...Entra nel corpo di un senatore e sicome candidato. Ciò che accade dopo ha poca importanza. che gli reggano uno specchio grande come l'America e bianco comeDick, un gigantesco selfie ...Moby ha presentato domanda di "continuità" presso il tribunale di Milano. La stessa Moby precisa in una nota che il gruppo CIN conferma l'intenzione di presentare un piano di ristrutturazione "anche a ...Moby spa ha depositato lunedì sera ... provocata dall’attacco subito da un gruppo di bondholders che avevano presentato un’istanza di fallimento, poi rigettata dal Tribunale di Milano, nel settembre ...