Moby | depositato il nuovo piano per un accordo con banche e obbligazionisti e la prosecuzione dell’attività marittima

Il gruppo Moby ha presentato ieri sera al Tribunale di Milano il piano di concordato in continuità. In sostanza un tentativo di accordo con i creditori del gruppo oberato da debiti per quasi mezzo miliardo di euro che consenta alla compagnia di navigazione di continuare l'attività salvaguardando i livelli occupazionali (circa 6mila persone considerato anche l'indotto). La società della famiglia Onorato ha circa 160 milioni nei confronti del sistema bancario, Unicredit in testa. Altri 300 milioni sotto forma di obbligazioni, ormai in gran parte in mano a fondi speculativi. La nota dell'azienda sottolinea che "il piano, pur prevedendo la vendita di alcuni asset (si parla di 4 navi e dei rimorchiatori), si basa sulla continuità aziendale, sul mantenimento dei posti di lavoro e delle rotte in essere, anche in ...

