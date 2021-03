Mobilità, l’Usr per il Molise attiva due caselle di posta elettronica per docenti e ATA (Di martedì 30 marzo 2021) L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, considerato l’attuale contesto, per favorire l’attività di consulenza e rispondere ai quesiti del personale docente, educativo e ATA interessato alle procedure di Mobilità, ha aperto due caselle di posta elettronica L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) L’Ufficio Scolastico Regionale per il, considerato l’attuale contesto, per favorire l’attività di consulenza e rispondere ai quesiti del personale docente, educativo e ATA interessato alle procedure di, ha aperto duediL'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità, l’Usr per il Molise attiva due caselle di posta elettronica per docenti e ATA - USR_Sicilia : Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22. Ordinanze ministeriali -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità l’Usr Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net