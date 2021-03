Mobilità docenti 2021: l’ordinanza fissa le date per professori e personale ATA (Di martedì 30 marzo 2021) A seguito di un periodo di stallo, finalmente è stato varato l’atteso provvedimento sulla Mobilità docenti 2021, emanato dal ministero dell’Istruzione: a bloccare i trasferimenti era stata la questione correlata al vincolo quinquennale previsto dalla legge n. 159 del 2019. che determina il dovere di permanenza per un quinquennio nella scuola di titolarità. Come ben noto, in linea generale, quando si parla di Mobilità ci si riferisce a quelle dinamiche degli ambienti di lavoro che comportano lo spostamento del lavoratore da un posto di lavoro ad un altro. In buona sostanza, si tratta di uno strumento di gestione del personale che può avvenire in modo volontario, e perciò su domanda del lavoratore, o in modo obbligatorio, se imposto per soprannumero o eccedenza di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 30 marzo 2021) A seguito di un periodo di stallo, finalmente è stato varato l’atteso provvedimento sulla, emanato dal ministero dell’Istruzione: a bloccare i trasferimenti era stata la questione correlata al vincolo quinquennale previsto dalla legge n. 159 del 2019. che determina il dovere di permanenza per un quinquennio nella scuola di titolarità. Come ben noto, in linea generale, quando si parla dici si riferisce a quelle dinamiche degli ambienti di lavoro che comportano lo spostamento del lavoratore da un posto di lavoro ad un altro. In buona sostanza, si tratta di uno strumento di gestione delche può avvenire in modo volontario, e perciò su domanda del lavoratore, o in modo obbligatorio, se imposto per soprannumero o eccedenza di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Il governo dei migliori porti in classe i migliori docenti per i nostri studenti ... 2018 e docenti presenti ancora in Gae. Molti di loro sono gli stessi precari di cui si chiede la ... sbloccare al più presto la mobilità, velocizzare i pensionamenti e sbloccare il prima possibile le ...

Mobilità 2021, al via le domande: le GUIDE e la MODULISTICA del Ministero per ATA, docenti di ogni ordine e grado e personale educativo Mobilità docenti avviata ieri con le ordinanze. Il Ministero ha pubblicato anche le istruzioni per la compilazione. Si parte da subito, cioè dal 29 marzo. Le guide del MI Domanda di mobilità per il ...

