Mobilità 2021, posti di sostegno: cosa c’è da sapere (Di martedì 30 marzo 2021) Sono già partite, come sappiamo, le domande di Mobilità 2021/2022: secondo l'ordinanza pubblicata dal Ministero nella serata del 29 marzo, le domande possono inoltrarsi entro il 13 aprile, per quanto riguarda il personale docente. cosa c'è da sapere per i posti di sostegno? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) Sono già partite, come sappiamo, le domande di/2022: secondo l'ordinanza pubblicata dal Ministero nella serata del 29 marzo, le domande possono inoltrarsi entro il 13 aprile, per quanto riguarda il personale docente.c'è daper idi? L'articolo .

Advertising

IIS_Selmi : Ordinanze mobilità del personale docente, educativo e ATA e IRC – a.s. 2021/22 - cislscuolalomb : MOBILITA', PUBBLICATA L'ORDINANZA. DOMANDE DAL 29 MARZO AL 13/15 APRILE PER DOCENTI ED ATA - salernonotizie : Mobilità sostenibile: a Giffoni Sei Casali 4 stazioni di ricarica veicoli elettrici - Alfonso0070 : RT @EdAmbiente: La Francia si mobilita contro la legge sul clima!??L’attivista Cyril Dion (@cdion) denuncia il peso delle lobby industriali… - SkyTG24 : Dalla mobilità all’industria, il piano di Legambiente per la ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021 Dall'idrogeno all'Algeria. Tutte le nuove scommesse di Eni e Snam All'orizzonte si staglia dunque la prospettiva rappresentata dalla mobilità pesante: 'Si può andare sulla parte camion ma anche sulla parte navale e dove si usa il gasolio per i treni, l'idrogeno ...

Dalla mobilità all'industria, il piano di Legambiente per la ripresa Il suo collega alle Infrastrutture, Enrico Giovannini, ha annunciato che sono in discussione incentivi fiscali per la mobilità elettrica. Mentre il ministro del Lavoro Andrea Orlando sta studiando ...

Mobilità 2021 | domanda trasferimento docente ruolo che accetta supplenze e perde titolarità Zazoom Blog All'orizzonte si staglia dunque la prospettiva rappresentata dallapesante: 'Si può andare sulla parte camion ma anche sulla parte navale e dove si usa il gasolio per i treni, l'idrogeno ...Il suo collega alle Infrastrutture, Enrico Giovannini, ha annunciato che sono in discussione incentivi fiscali per laelettrica. Mentre il ministro del Lavoro Andrea Orlando sta studiando ...