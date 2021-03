MMA, Marvin Vettori non sfiderà Till: “Siete un gruppo di f****”. Infortunio del britannico, ci sarà Holland (Di martedì 30 marzo 2021) Marvin Vettori non affronterà Darren Till nel main event della Fight Night UFC, la massima Lega delle arti marziali miste, in programma il prossimo 10 aprile. Doveva essere una battaglia campale tra il numero 6 e il numero 5 del ranking dei pesi medi, ma il britannico ha riportato un Infortunio alla clavicola e ha dunque fatto saltare la contesa in programma a Las Vegas (USA) per sabato 10 aprile. L’attesissimo derby europeo, che poteva valere la possibilità di avere una chance di lotta per il titolo mondiale, non andrà in scena. Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN Il nostro portacolori si è giustamente lamentato sul suo profilo Twitter. Il ribattezzato The Italian Dream è stato molto chiaro, utilizzando la lingua inglese per ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021)non affronterà Darrennel main event della Fight Night UFC, la massima Lega delle arti marziali miste, in programma il prossimo 10 aprile. Doveva essere una battaglia campale tra il numero 6 e il numero 5 del ranking dei pesi medi, ma ilha riportato unalla clavicola e ha dunque fatto saltare la contesa in programma a Las Vegas (USA) per sabato 10 aprile. L’attesissimo derby europeo, che poteva valere la possibilità di avere una chance di lotta per il titolo mondiale, non andrà in scena. Guarda in streaming live-Kevinsu DAZN Il nostro portacolori si è giustamente lamentato sul suo profilo Twitter. Il ribattezzato The Italian Dream è stato molto chiaro, utilizzando la lingua inglese per ...

