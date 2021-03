Mister Gasperini raddoppia e rivince la Panchina d’Oro (Di martedì 30 marzo 2021) Non lascia, anzi, raddoppia. Gian Piero Gasperini ancora una volta si aggiudica il premio Panchina d’Oro. Il primo riconoscimento l’aveva ricevuto il 3 febbraio 2020, lunedì ha fatto il bis. Allora, un anno, fa, non era ancora scoppiata l’epidemia da Covid e il Mister dell’Atalanta aveva potuto ricevere nel corso di una cerimonia a Coverciamo il meritato premio. Stavolta l’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha consegnato l’ambito riconoscimento nella sede del club nerazzurro al centro sportivo “Bortolotti” di Zingonia. Più di lui, a ben 4 panchine, Massimiliano Allegri. Leggi su bergamonews (Di martedì 30 marzo 2021) Non lascia, anzi,. Gian Pieroancora una volta si aggiudica il premio. Il primo riconoscimento l’aveva ricevuto il 3 febbraio 2020, lunedì ha fatto il bis. Allora, un anno, fa, non era ancora scoppiata l’epidemia da Covid e ildell’Atalanta aveva potuto ricevere nel corso di una cerimonia a Coverciamo il meritato premio. Stavolta l’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha consegnato l’ambito riconoscimento nella sede del club nerazzurro al centro sportivo “Bortolotti” di Zingonia. Più di lui, a ben 4 panchine, Massimiliano Allegri.

