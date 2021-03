Minacce di morte alla scrittrice turca che dice “amo la Francia”. Ora vive sotto scorta (Di martedì 30 marzo 2021) dice: “Amo la Francia”. E la scrittrice francese di origine turca Claire Koc finisce sotto scorta, minacciata di morte sui social. Chi è la scrittrice, autrice del libro “Claire, le prénom de la honte” (Claire, il nome della vergogna, editore Albin Michel) finita nel mirino degli integralisti dell’Islam? La scrittrice e giornalista è figlia di immigrati turchi. La sua vicenda è raccontata sul Foglio in edicola martedì 30 marzo. “Per finire la propria formazione universitaria e sposarsi aveva dovuto rompere con la famiglia. Per diventare cittadina francese ha dovuto soffrire l’ostilità dei fratelli. Adesso che difende l’assimilazione e proclama il suo “amore per la Francia che mi ha permesso di essere libera”, Claire ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021): “Amo la”. E lafrancese di origineClaire Koc finisce, minacciata disui social. Chi è la, autrice del libro “Claire, le prénom de la honte” (Claire, il nome della vergogna, editore Albin Michel) finita nel mirino degli integralisti dell’Islam? Lae giornalista è figlia di immigrati turchi. La sua vicenda è raccontata sul Foglio in edicola martedì 30 marzo. “Per finire la propria formazione universitaria e sposarsi aveva dovuto rompere con la famiglia. Per diventare cittadina francese ha dovuto soffrire l’ostilità dei fratelli. Adesso che difende l’assimilazione e proclama il suo “amore per lache mi ha permesso di essere libera”, Claire ...

