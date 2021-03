Milano | le nutrie di Lambrate soppresse col gas | il caso alla Camera

Advertising

BackTheFuckOffH : RT @emsonedshug: Quindi ricapitolando noi siamo: RATTE NUTRIE VIPERELLE MAIALE QUOKKA E COCCODRILLE? SIAMO UNO ZOO, CHE BELLO ?? #tzvip - BackTheFuckOffH : RT @sensates99: NO RAGAZZI. Il #tzvip è nato dall’unione di nutrie, ratte, viperelle e croccantiners. NOI SIAMO SEMPRE STATI DALLA STESS… - BackTheFuckOffH : RT @alexiuss11: Tommaso = nutrie Francesco = ratte Stefania = viperelle Lazzaro = lazziners Aurora = LE MAIALE sto a terra #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Milano nutrie

Dire

A settembre era divampato il caso dell'invasione delle, che sporcavano di escrementi le tombe e le utilizzavano come tana. Anche allora Cagnolati aveva sottoposto la questione alla giunta, ...... il divieto di uscire daa causa del lockdown è un duro colpo. Acuito dalla perdita della ... Al Parco Lambro ho osservato germani e gallinelle d'acqua nuotare controcorrente, ma anchee ...Simona RomanòAlberi e cespugli lasciati incolti. Sentieri pieni di cartacce e mozziconi per terra. Targhe bruciate dai teppisti e cartelli ormai illeggibili. Per non parlare dei bagni vandalizzati e..Creare un nuovo rapporto con la natura apre a una diversa dimensione esistenziale, rende padroni del tempo interiore, sana ferite profonde. Il racconto di chi questa esperienza l'ha già fatta ...