Milano | ' Lavati' ' Ucciditi sotto la metro' L' incubo cyberbulli di una 13enne

(Di martedì 30 marzo 2021) Se la scuola si è fermata, il bullismo ha continuato a navigare a gonfie vele. E se per molti i social sono stati l'unica forma di evasione durante quest'anno di separazioni forzate, per alcuni sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milano Lavati

leggo.it

Una delle chat si chiamava 'Martina', per dare un'idea. 'Ucciditi sotto la metro rossa' era uno degli inviti più frequenti. Per mesi Martina ha tenuto duro finché ha capito di dover ...Come 'Ammazzati sotto il metrò rosso', '!', foto a sfondo sessuale o di donne anziane con ... come spiega la dirigente a capo della divisione anticrimine della questura di, Alessandra ...Se la scuola si è fermata, il bullismo ha continuato a navigare a gonfie vele. E se per molti i social sono stati l’unica forma di ...Il 14enne, con alcuni amici, aveva preso di mira una ragazzina con foto oscene e gruppi Whatsapp di insulti: la denuncia alla polizia postale. Ora dovrà seguire sedute di recupero con un criminologo ...