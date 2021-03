Milano - Cortina | il nuovo logo delle Olimpiadi invernali è Futura | scelto con il 75% dei voti

Advertising

ilpost : È stato scelto il logo definitivo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - milanocortina26 : Domani. Ore 12.00 ????Potrete seguire in diretta su Twitter lo svelamento del nuovo Emblema Olimpico e Paralimpico… - milanocortina26 : Milano Cortina 2026: annuncio dell’Emblema ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Italiani - Myoho8Forever : RT @milanocortina26: Milano Cortina 2026: annuncio dell’Emblema ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Italiani https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Cortina

Lo ha detto la nuova Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, al Salone d'Onore del Coni per la presentazione del simbolo dei Giochi Olimpici di2026, ma anche di quello dei ...L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa in modalità digitale su Facebook, alla pagina di2026, al Salone d'onore del Coni in collegamento con la sede lombarda di ...Il simbolo dei Giochi invernali è stato scelto dagli italiani tramite votazione online: è la prima volta che accade ...Per i Giochi Paralimpici di Milano Cortina il logo si veste di colori e il numero 26 dal bianco della neve si trasforma con l'aurora boreale. La scelta guarda all'inclusione e al cielo, simbolo che ...