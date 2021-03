Milano-Cortina, “Futura” il logo scelto per i Giochi del 2026 (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Milano-Cortina 2026 ha il suo logo. La sfida tra le due opzioni votate dal pubblico è stata vinta da “Futura”, che ha raccolto il 75% delle preferenze, mentre “Dado” si è fermato al 25%. “Il logo bianco esprime al meglio il concetto di sostenibilità, alla base dei Giochi – ha dichiarato Vincenzo Novari, amministratore delegato del comitato organizzatore, nella conferenza di presentazione del logo – Il segno sulla neve, tracciato su una finestra, può svelarci tante cose che accadranno in questi cinque anni. E’ un logo che non resterà stabile, ma evolverà, per una storia che disegneremo assieme”. “Il logo di Milano-Cortina è il simbolo della passione e della tenacia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –ha il suo. La sfida tra le due opzioni votate dal pubblico è stata vinta da “”, che ha raccolto il 75% delle preferenze, mentre “Dado” si è fermato al 25%. “Ilbianco esprime al meglio il concetto di sostenibilità, alla base dei– ha dichiarato Vincenzo Novari, amministratore delegato del comitato organizzatore, nella conferenza di presentazione del– Il segno sulla neve, tracciato su una finestra, può svelarci tante cose che accadranno in questi cinque anni. E’ unche non resterà stabile, ma evolverà, per una storia che disegneremo assieme”. “Ildiè il simbolo della passione e della tenacia ...

