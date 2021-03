Milano-Cortina 2026, svelato il logo olimpico: “Futura” (Di martedì 30 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Futura” è il logo ufficiale delle XXV Olimpiadi invernali che si terranno a Milano e a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2026. L’annuncio, alle 12 di martedì 30 marzo, è arrivato nel corso di un evento in live streaming trasmesso in contemporanea dalla Torre Isozaki di Milano – sede della Fondazione Milano Cortina 2026 – e tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di martedì 30 marzo 2021) tds texttagline colortds texttagline colortds texttagline colortds texttagline color “” è ilufficiale delle XXV Olimpiadi invernali che si terranno ae ad’Ampezzo nel febbraio. L’annuncio, alle 12 di martedì 30 marzo, è arrivato nel corso di un evento in live streaming trasmesso in contemporanea dalla Torre Isozaki di– sede della Fondazione– e tds texttagline colortds texttagline colortds texttagline colortds texttagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

