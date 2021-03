Milano Cortina 2026, scelto il logo ufficiale: sarà “Futura” (Di martedì 30 marzo 2021) sarà "Futura" - un tocco sulla neve - il logo ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. E` questo il risultato della consultazione che ha raccolto 870mila voti espressi da 169 nazioni: il logo vincitore è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa congiunta del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026. Futura ha avuto la meglio su "Dado" con ben il 75 per cento dei consensi.E` un logo "devo dire emozionante", come "emozionante è anche il video" che lo ha accompagnato, ha detto la nuova Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, commentando la vittoria di "Futura" su "Dado" come emblema dei Giochi Olimpici invernali di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 marzo 2021)" - un tocco sulla neve - ildelle Olimpiadi invernali di. E` questo il risultato della consultazione che ha raccolto 870mila voti espressi da 169 nazioni: ilvincitore è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa congiunta del CONI e della Fondazioneha avuto la meglio su "Dado" con ben il 75 per cento dei consensi.E` un"devo dire emozionante", come "emozionante è anche il video" che lo ha accompagnato, ha detto la nuova Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, commentando la vittoria di "" su "Dado" come emblema dei Giochi Olimpici invernali di ...

Advertising

ilpost : È stato scelto il logo definitivo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - milanocortina26 : Domani. Ore 12.00 ????Potrete seguire in diretta su Twitter lo svelamento del nuovo Emblema Olimpico e Paralimpico… - Agenzia_Ansa : È 'Futura' il logo prescelto per rappresentare le Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026. L'evoluzione tricolor… - VirginRadioIT : È stato scelto il logo delle #OlimpiadiInvernali di #MilanoCortina2026: si chiama #Futura. Vi ricorda qualcosa? - BnB_Ferroviere : ???? ???????????? ??` ?????? ???????????????? ???? ?????????? È stato scelto il logo definitivo per le Olimpiadi di @milanocortina26: è “Futur… -