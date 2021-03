Milan, viaggio a Dubai per Maldini: il motivo (Di martedì 30 marzo 2021) Paolo Maldini, dirigente del Milan, lavora su più fronti per rafforzare la società. viaggio a Dubai dagli sceicchi Paolo Maldini lavora su più fronti per rafforzare il gruppo rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente ha compiuto un viaggio a Dubai. Si tratta di una visita di cortesia ad uno dei principali sponsor del Milan, ovvero Emirates con sede proprio negli Emirati Arabi. L’accordo con la compagnia è valido fino alla stagione 2022/2023, ma si potrebbero già porre le basi per una stretta di mano in prospettiva futura. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Paolo, dirigente del, lavora su più fronti per rafforzare la società.dagli sceicchi Paololavora su più fronti per rafforzare il gruppo rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente ha compiuto un. Si tratta di una visita di cortesia ad uno dei principali sponsor del, ovvero Emirates con sede proprio negli Emirati Arabi. L’accordo con la compagnia è valido fino alla stagione 2022/2023, ma si potrebbero già porre le basi per una stretta di mano in prospettiva futura. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

notizie_milan : I vertici del Milan in viaggio a Dubai: c’era anche Paolo Maldini - zazoomblog : Stylsvig (CRO Milan): “Vi racconto il viaggio a Dubai con Maldini” News - #Stylsvig #Milan): #racconto #viaggio - sportli26181512 : Stylsvig (CRO Milan): 'Noi e Emirates condividiamo valori ed ambizioni, 15 anni di rapporti per pianificare insieme… - mad737 : RT @BlK67CrW13FhT: E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a rende… - milan_corner : RT @realePadreTava: @DottorStrowman2 @YVNGJXFFXRY si tratta di un lavoro putrido e di un nauseabondo viaggio nella cloaca della bestemmia,… -