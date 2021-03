Milan: Tomori complica la permanenza di Romagnoli (Di martedì 30 marzo 2021) Il nuovo difensore del Milan, Fikayo Tomori è diventato subito un elemento fondamentale della formazione rossonera. Le sue prestazioni però stanno compromettendo la permanenza in rosa di Alessio Romagnoli. Koulibaly: Liverpool sulle tracce del difensore partenopeo Milan: Tomori finanziato dalla vendita di Romagnoli? Fikayo Tomori, centrale difensivo inglese, è arrivato in rossonero nella sessione di mercato invernale. Il giocatore, è in prestito dal Chelsea che vorrebbe incassare circa 28 milioni di euro dalla sua cessione. Una cifra importante che il Milan proverà a limare per rendere il difensore un giocatore rossonero a 360 gradi. Le prestazioni di Tomori hanno sorpreso tutti. Dopo qualche presenza da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Il nuovo difensore del, Fikayoè diventato subito un elemento fondamentale della formazione rossonera. Le sue prestazioni però stanno compromettendo lain rosa di Alessio. Koulibaly: Liverpool sulle tracce del difensore partenopeofinanziato dalla vendita di? Fikayo, centrale difensivo inglese, è arrivato in rossonero nella sessione di mercato invernale. Il giocatore, è in prestito dal Chelsea che vorrebbe incassare circa 28 milioni di euro dalla sua cessione. Una cifra importante che ilproverà a limare per rendere il difensore un giocatore rossonero a 360 gradi. Le prestazioni dihanno sorpreso tutti. Dopo qualche presenza da ...

