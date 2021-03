Milan, Raiola: “Ibrahimovic? Può giocare fino a 50 anni” | News (Di martedì 30 marzo 2021) Mino Raiola, procuratore di Zlatan Ibrahimovic, nell'intervista rilasciata al The Athletic ha parlato del futuro del suo assistito Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 marzo 2021) Mino, procuratore di Zlatan, nell'intervista rilasciata al The Athletic ha parlato del futuro del suo assistito

Advertising

LaStampa : Donnarumma a Raiola: “ Io resto al Milan, al come pensaci tu” - capuanogio : ?? Trattativa in stallo tra il #Milan e #Donnarumma. #Raiola non ha mai risposto all'offerta da 8 milioni fatta dai… - ciroaleroby3 : RT @LaStampa: Donnarumma a Raiola: “ Io resto al Milan, al come pensaci tu” - ale13_spino : RT @TeofiloSteven: Donnarumma a Raiola: “ Io resto al Milan, al come pensaci tu” - ale_taia : RT @TeofiloSteven: Donnarumma a Raiola: “ Io resto al Milan, al come pensaci tu” -