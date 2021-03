Migranti, sos dal Cas Bologna: “Camerate da 12 e mai un tampone” (Di martedì 30 marzo 2021) BOLOGNA – “Viviamo in camerate, o container, con poca areazione, che ospitano oltre 12 persone. Non viene mai misurata la temperatura, né a migranti né a operatori che entrano ed escono dal centro continuamente, di giorno e di notte”. Sono solo due delle circostanze segnalate dagli ospiti del Cas di via Mattei di Bologna, tramite una lettera diffusa dal Coordinamento migranti e rivolta alle coop Arca di Noè e Open Group, alla Prefettura, al Comune e alla cittadinanza. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) BOLOGNA – “Viviamo in camerate, o container, con poca areazione, che ospitano oltre 12 persone. Non viene mai misurata la temperatura, né a migranti né a operatori che entrano ed escono dal centro continuamente, di giorno e di notte”. Sono solo due delle circostanze segnalate dagli ospiti del Cas di via Mattei di Bologna, tramite una lettera diffusa dal Coordinamento migranti e rivolta alle coop Arca di Noè e Open Group, alla Prefettura, al Comune e alla cittadinanza.

Advertising

achene_paolo : RT @Guido44895392: Trovate le differenze! Le ONG FRANCESI, come SOS Mediterranee usando il bidone Ocean Viking ci riempiono di invasori, me… - alfios_potamos : RT @Guido44895392: Trovate le differenze! Le ONG FRANCESI, come SOS Mediterranee usando il bidone Ocean Viking ci riempiono di invasori, me… - PMurroccu : RT @Guido44895392: Trovate le differenze! Le ONG FRANCESI, come SOS Mediterranee usando il bidone Ocean Viking ci riempiono di invasori, me… - paola_cigna : RT @Guido44895392: Trovate le differenze! Le ONG FRANCESI, come SOS Mediterranee usando il bidone Ocean Viking ci riempiono di invasori, me… - SSaponelli : RT @Guido44895392: Trovate le differenze! Le ONG FRANCESI, come SOS Mediterranee usando il bidone Ocean Viking ci riempiono di invasori, me… -