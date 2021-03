Micaela Ramazzotti parente di Eros Ramazzotti? La verità (Di martedì 30 marzo 2021) Micaela Ramazzotti ed Eros Ramazzotti sono parenti? Di seguito vi diciamo qual è la verità sui due artisti Nata a Roma il 17 gennaio 1979, Micaela Ramazzotti ha lo stesso cognome di un cantautore famoso, Eros Ramazzotti. Essendo i due abbastanza celebri, il pubblico italiano spesso si chiede se siano parenti. Di seguito vi sveliamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 30 marzo 2021)edsono parenti? Di seguito vi diciamo qual è lasui due artisti Nata a Roma il 17 gennaio 1979,ha lo stesso cognome di un cantautore famoso,. Essendo i due abbastanza celebri, il pubblico italiano spesso si chiede se siano parenti. Di seguito vi sveliamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LucaCaTe007 : La figlia grande di Claudia Gerini è un mix tra Micaela Ramazzotti e Claudia Gerini a vent'anni ! #CanzoneSegreta - lucasprezioso : Micaela Ramazzotti ancora nominata come migliore attrice è qualcosa di oltraggioso. La sua recitazione mi procura m… - ciakmag : CANDIDATURE PREMI DAVID DI DONATELLO @PremiDavid #DavidDiDonatello MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA Vittoria PUCCI… - Cinguetterai : Nella cinquina per la miglior attrice protagonista dei #DavidDiDonatello c'è anche Sophia Loren (#LaVitaDavantiASè)… - DomenicoDeRosa7 : “La pazza gioia “ film con Micaela Ramazzotti visto ieri sera. Non sono riuscito a trattenere la lacrimuccia -