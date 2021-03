“Mi sento fracassata” Il Covid ha colpito anche lei L’annuncio dell’ex Uomini e Donne

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 marzo 2021) Brutte notizie per Elga Enardu, la sorella di Serena Enardu. Attraverso alcune Instagram stories pubblicate sul suo profilo social ufficiale ha confessato di non essere in buone condizioni di salute. Un periodo davvero da dimenticare per l’ex tronista di ‘’, che non si aspettava di dover vivere un momento del genere. Sicuramente molto preoccupati i suoi follower, che hanno seguito con ansia e tristezza le parole proferite dalla donna sul noto social network. Nei giorni scorsi ha rivelato di essere andata a Roma per potersi sottoporre ad un intervento di rinoplastica. “Sto bene, sono molto tranquilla. L’intervento che andrà a fare non è il segreto di Pulcinella. Tutte voi sapete di che cosa si tratta”. Poi, mostrandosi in diversi video registratiin clinica con a fianco sempre Serena Elga ha spiegato che si tratta di ...