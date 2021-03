Meteo Pasqua 2021: che sorpresa dentro l’uovo (Di martedì 30 marzo 2021) Le previsioni Meteo per la Settimana Santa e i giorni di Pasqua. Le temperature previste Pasqua 2021 con temporali, freddo e perfino la neve!Con il termometro che segna temperature finalmente primaverili, con il sole alto in cielo, tutti quanti hanno messo nell’armadio i piumini, tolti i piumoni dal letto e si sono concessi passeggiate nel verde assaporando un po’ d’aria da bella stagione. L’inverno sembra ormai un ricordo. Ma è proprio così? No, perché le previsioni Meteo per Pasqua 2021 rivelano un ritorno del freddo. La sorpresa dentro l’uovo di Pasqua sarà dunque proprio quella di ritrovarsi fra piogge, cielo grigio e temperature basse. Considerando però le restrizioni dovute ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 30 marzo 2021) Le previsioniper la Settimana Santa e i giorni di. Le temperature previstecon temporali, freddo e perfino la neve!Con il termometro che segna temperature finalmente primaverili, con il sole alto in cielo, tutti quanti hanno messo nell’armadio i piumini, tolti i piumoni dal letto e si sono concessi passeggiate nel verde assaporando un po’ d’aria da bella stagione. L’inverno sembra ormai un ricordo. Ma è proprio così? No, perché le previsioniperrivelano un ritorno del freddo. Ladisarà dunque proprio quella di ritrovarsi fra piogge, cielo grigio e temperature basse. Considerando però le restrizioni dovute ...

