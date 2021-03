Meteo, le previsioni di mercoledì 31 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Farà sempre più caldo. I valori diurni – più elevati al Nord – potrebbero toccare punte di 26-27 gradi nelle vallate alpine e l’Emilia. Tutte le zone saranno interessate da un ampio soleggiamento con 24 gradi un po’ su tutta la Pianura Padana ma anche buona parte della Toscana, in particolare Firenze (25 gradi). L’alta pressione africana avvolgerà anche il resto del Paese, sia pure con temperature meno elevate, ma che a loro volta raggiungeranno valori non inferiori ai 19-20 gradi. Sarò questo il trend di città come Napoli, Cagliari e Palermo e Bari. Questa apparente estate anticipata, non è destinata a durare a lungo, anzi si interromperà bruscamente a causa di un improvviso cedimento dell’alta pressione che sul finire della giornata di venerdì inizierà a lasciare spazio alle correnti nord atlantiche.Le previsioni al NordTempo soleggiato su tutte le regioni. Foschie ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 marzo 2021) Farà sempre più caldo. I valori diurni – più elevati al Nord – potrebbero toccare punte di 26-27 gradi nelle vallate alpine e l’Emilia. Tutte le zone saranno interessate da un ampio soleggiamento con 24 gradi un po’ su tutta la Pianura Padana ma anche buona parte della Toscana, in particolare Firenze (25 gradi). L’alta pressione africana avvolgerà anche il resto del Paese, sia pure con temperature meno elevate, ma che a loro volta raggiungeranno valori non inferiori ai 19-20 gradi. Sarò questo il trend di città come Napoli, Cagliari e Palermo e Bari. Questa apparente estate anticipata, non è destinata a durare a lungo, anzi si interromperà bruscamente a causa di un improvviso cedimento dell’alta pressione che sul finire della giornata di venerdì inizierà a lasciare spazio alle correnti nord atlantiche.Leal NordTempo soleggiato su tutte le regioni. Foschie ...

