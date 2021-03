METEO Italia. Caldo come a maggio, ma dal weekend cambio drastico (Di martedì 30 marzo 2021) METEO SINO AL 5 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Il primo vero Caldo stagionale è esploso sull’Italia e sull’Europa Centro-Meridionale, per effetto di una campana anticiclonica, alimentata da correnti calde d’estrazione nord-africana. Le temperature sono attese in salita, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord che più risentono della bolla anticiclonica molto calda in quota. Condizioni METEO di forte stabilità sono quindi presenti su tutta Italia. Il Caldo raggiungerà il culmine a metà settimana, con colonnina di mercurio fino a picchi di 25-27 gradi, valori tipici persino di fine maggio. In genere, le temperature più elevate si misurano sulle aree interne lontane dal mare, mentre fa più fresco lungo le coste e in parte anche sul Sud ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 30 marzo 2021)SINO AL 5 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Il primo verostagionale è esploso sull’e sull’Europa Centro-Meridionale, per effetto di una campana anticiclonica, alimentata da correnti calde d’estrazione nord-africana. Le temperature sono attese in salita, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord che più risentono della bolla anticiclonica molto calda in quota. Condizionidi forte stabilità sono quindi presenti su tutta. Ilraggiungerà il culmine a metà settimana, con colonnina di mercurio fino a picchi di 25-27 gradi, valori tipici persino di fine. In genere, le temperature più elevate si misurano sulle aree interne lontane dal mare, mentre fa più fresco lungo le coste e in parte anche sul Sud ...

