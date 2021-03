Meteo Italia al 13 aprile, lungo periodo di MALTEMPO (Di martedì 30 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici continuano a mostrarci, seppur con differenze che andremo poi a evidenziare, un profondo cambiamento delle condizioni Meteo. Per quanto riguarda lo scenario climatico sussistono discordanze notevoli, che come detto andremo ad approfondire ma che come già rimarcato in precedenti approfondimenti dipenderà evidentemente dalla traiettoria dell’irruzione artica. Sì, perché l’irruzione è ampiamente confermata un po’ da tutti i più autorevoli centri di calcolo ma si tratta di capire quale sarà il punto d’impatto e come spesso capita in questo tipo di evoluzioni farà tutta la differenza del mondo. Ciò che possiamo dirvi è che il bel tempo di questi giorni, peraltro tardo primaverile, lascerà strada a un peggioramento fin dai prossimi giorni e sarà un peggioramento progressivamente intenso, che ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 30 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici continuano a mostrarci, seppur con differenze che andremo poi a evidenziare, un profondo cambiamento delle condizioni. Per quanto riguarda lo scenario climatico sussistono discordanze notevoli, che come detto andremo ad approfondire ma che come già rimarcato in precedenti approfondimenti dipenderà evidentemente dalla traiettoria dell’irruzione artica. Sì, perché l’irruzione è ampiamente confermata un po’ da tutti i più autorevoli centri di calcolo ma si tratta di capire quale sarà il punto d’impatto e come spesso capita in questo tipo di evoluzioni farà tutta la differenza del mondo. Ciò che possiamo dirvi è che il bel tempo di questi giorni, peraltro tardo primaverile, lascerà strada a un peggioramento fin dai prossimi giorni e sarà un peggioramento progressivamente intenso, che ...

