Meteo, il tempo nei giorni pasquali: le previsioni (Di martedì 30 marzo 2021) tempo di lettura: 3 minutiSarà una Pasqua con il maltempo al Nord, mentre al Centrosud si prevede una giornata di festa bella a metà; il Lunedì dell’Angelo, invece, sarà caratterizzato da piogge e temporali ovunque. Il maltempo, con un calo delle temperature di ben 8 gradi, arriverà dopo i valori record per la stagione che si registreranno fino a venerdì, con punte di 27-28 gradi a Bolzano e 26 a Firenze e Bologna, ben 10 gradi sopra la media. Le previsioni sono del team de iLMeteo.it. “Fino a venerdì e per buona parte di sabato – spiega il Meteorologo Mattia Gussoni – l’anticiclone africano farà innalzare notevolmente le temperature. Sabato l’alta pressione comincerà a cedere leggermente, a causa dell’inserimento di correnti piu’ fresche e instabili provenienti dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021)di lettura: 3 minutiSarà una Pasqua con il malal Nord, mentre al Centrosud si prevede una giornata di festa bella a metà; il Lunedì dell’Angelo, invece, sarà caratterizzato da piogge erali ovunque. Il mal, con un calo delle temperature di ben 8 gradi, arriverà dopo i valori record per la stagione che si registreranno fino a venerdì, con punte di 27-28 gradi a Bolzano e 26 a Firenze e Bologna, ben 10 gradi sopra la media. Lesono del team de iL.it. “Fino a venerdì e per buona parte di sabato – spiega ilrologo Mattia Gussoni – l’anticiclone africano farà innalzare notevolmente le temperature. Sabato l’alta pressione comincerà a cedere leggermente, a causa dell’inserimento di correnti piu’ fresche e instabili provenienti dal ...

