Meteo dal CALDO alla NEVE dopo Pasqua, anche in pianura (Di martedì 30 marzo 2021) Meteo con rottura di primavera. NEVE a quote basse. In questo scorcio di stagione c’è uno scarso interesse alle previsioni Meteo per effetto delle limitazioni che ci sono state imposte per contenere il diffondersi della pandemia. E a Pasqua, per la seconda volta ormai, saremo costretti a limitare fortemente le uscite di casa. Purtroppo, questa è una brutta storia che ci auguriamo termini presto. Nel frattempo, in ambito Meteo, vi abbiamo parlato del CALDO che avremo nei prossimi giorni, e che già avviene in Italia soprattutto del Nord, sotto l’incalzare dell’alta pressione africana. Avremo temperature che potrebbero facilmente raggiungere anche i 28°C in alcune località pianeggianti del Nord Italia. Ebbene, le stesse zone potrebbero trovarsi, nei primi giorni ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 30 marzo 2021)con rottura di primavera.a quote basse. In questo scorcio di stagione c’è uno scarso interesse alle previsioniper effetto delle limitazioni che ci sono state imposte per contenere il diffondersi della pandemia. E a, per la seconda volta ormai, saremo costretti a limitare fortemente le uscite di casa. Purtroppo, questa è una brutta storia che ci auguriamo termini presto. Nel frattempo, in ambito, vi abbiamo parlato delche avremo nei prossimi giorni, e che già avviene in Italia soprattutto del Nord, sotto l’incalzare dell’alta pressione africana. Avremo temperature che potrebbero facilmente raggiungerei 28°C in alcune località pianeggianti del Nord Italia. Ebbene, le stesse zone potrebbero trovarsi, nei primi giorni ...

