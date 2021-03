Meteo. Caldo precoce, temperature da quasi estate. Ma da Pasqua… (Di martedì 30 marzo 2021) Sta esplodendo il primo vero Caldo stagionale sull’Italia e sull’Europa Centro-Meridionale, per effetto di una campana anticiclonica, alimentata da correnti calde d’estrazione nord-africana. Il cuore dell’anticiclone si sta posizionando tra l’Italia ed il Centro Europa. Ondata di Caldo all’apice nei prossimi giorniCondizioni Meteo di forte stabilità sono quindi presenti su tutta Italia. L’elemento di maggior spicco è il Caldo anomalo più accentuato sulle regioni centro-settentrionali dove l’anticiclone è nettamente più forte. La colonnina di mercurio sta salendo molto al di sopra della norma. Le regioni del Sud risentono ancora di qualche sbuffo d’aria fresca da nord, convogliata da una circolazione depressionaria presente tra Turchia e Mar Nero. In genere, le temperature più elevate si misurano ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Sta esplodendo il primo verostagionale sull’Italia e sull’Europa Centro-Meridionale, per effetto di una campana anticiclonica, alimentata da correnti calde d’estrazione nord-africana. Il cuore dell’anticiclone si sta posizionando tra l’Italia ed il Centro Europa. Ondata diall’apice nei prossimi giorniCondizionidi forte stabilità sono quindi presenti su tutta Italia. L’elemento di maggior spicco è ilanomalo più accentuato sulle regioni centro-settentrionali dove l’anticiclone è nettamente più forte. La colonnina di mercurio sta salendo molto al di sopra della norma. Le regioni del Sud risentono ancora di qualche sbuffo d’aria fresca da nord, convogliata da una circolazione depressionaria presente tra Turchia e Mar Nero. In genere, lepiù elevate si misurano ...

