Messa oggi in tv Martedì Santo 30 marzo: programma, orari, canale e diretta streaming (Di martedì 30 marzo 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi Martedì Santo 30 marzo. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe del programma sottostante. IL programma COMPLETO TV2000 ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario in diretta da Lourdes ore 19:00 – ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di30. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe delsottostante. ILCOMPLETO TV2000 ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario inda Lourdes ore 19:00 – ...

