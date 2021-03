Meno infrazioni contro l’Italia Ma caduto Conte l’Ue ha ricominciato a bacchettarci

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 marzo 2021) Sembra passato un secolo da quando, in fatto di procedure di infrazione, era stabilmente agli ultimi posti dell’Unione europea. Tempi duri in cui Bruxelles ci ha bacchettato letteralmente su qualsiasi cosa fino a quando il governo bis di Giuseppe, con uno sforzo titanico, ha preso la questione in mano con risultati che ben pochi si sarebbero anche solamente immaginati. Già perché dall’inizio dell’anno, come emerge dai dati pubblicati da Openpolis, sono state aperte complessivamente 165 procedure di infrazione. Cinque di queste, pari al 3% del totale, sono state avviate nei confronti dele ciò, come si legge nel report, non può che essere considerato come un risultato estremamente positivo. A fare meglio del nostro Paese, infatti, sono state solamente l’Irlanda con 1 procedura a proprio carico, la Danimarca che ne ...