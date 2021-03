Meloni: «Speravo che Draghi abolisse quell’idiozia del cashback. Il cambio di passo non c’è stato» (Di martedì 30 marzo 2021) Dall’emergenza Covid si esce con «provvedimenti sensati». Ma ad oggi, da parte del governo Draghi, è mancato quel «cambio di passo» che gli italiani si aspettavano. Giorgia Meloni è tornata ad analizzare la situazione dell’Italia alle prese con la pandemia in un’intervista al Tg2. E, a un mese e mezzo dall’insediamento del nuovo esecutivo, non ha potuto che constatare che poco o nulla è cambiato, a partire dalla mancata abolizione del cashback. «Come moltissimi italiani – ha sottolineato la leader di FdI – io Speravo in un cambio di passo. Mi pare che dalle materie dalla lotta alla pandemia fino a quelle economiche, al netto della indiscutibile sostituzione di Arcuri, di novità non ce ne siano state in questi mesi». Meloni: «Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Dall’emergenza Covid si esce con «provvedimenti sensati». Ma ad oggi, da parte del governo, è mancato quel «di» che gli italiani si aspettavano. Giorgiaè tornata ad analizzare la situazione dell’Italia alle prese con la pandemia in un’intervista al Tg2. E, a un mese e mezzo dall’insediamento del nuovo esecutivo, non ha potuto che constatare che poco o nulla è cambiato, a partire dalla mancata abolizione del. «Come moltissimi italiani – ha sottolineato la leader di FdI – ioin undi. Mi pare che dalle materie dalla lotta alla pandemia fino a quelle economiche, al netto della indiscutibile sostituzione di Arcuri, di novità non ce ne siano state in questi mesi».: «Il ...

Meloni: «Speravo che Draghi abolisse quell'idiozia del cashback. Il cambio di passo non c'è... Il Secolo d'Italia Letta vede Meloni: una sponda a Giorgia per la guida del Copasir Una sponda sulla presidenza del Copasir e un approfondimento sulla modifica dei regolamenti parlamentari per introdurre la fatidica norma anti-voltagabbana. Giorgia Meloni esce ottimista dall’incontro ...

Coronavirus, Meloni a Draghi: stop cartelle per chi è chiuso "Noi faremo gli emendamenti – aggiunge Meloni - li porteremo in aula e chiediamo a Mario ... di devastare l'economia italiana e quando anche il Covid sarà finito, come speriamo, rischiamo di avere ...

'Sono stata subito entusiasta di questo progetto, anche seche non che fosse bisogno - ha ...allo specchio e prendete consapevolezza di quanto valete - ha aggiunto la consigliera Paola- ...'Sono stata subito entusiasta di questo progetto, anche seche non che fosse bisogno - ha ...allo specchio e prendete consapevolezza di quanto valete - ha aggiunto la consigliera Paola- ...Una sponda sulla presidenza del Copasir e un approfondimento sulla modifica dei regolamenti parlamentari per introdurre la fatidica norma anti-voltagabbana. Giorgia Meloni esce ottimista dall’incontro ..."Noi faremo gli emendamenti – aggiunge Meloni - li porteremo in aula e chiediamo a Mario ... di devastare l'economia italiana e quando anche il Covid sarà finito, come speriamo, rischiamo di avere ...